di Alessio Tellan

RAVENNA - Super-Plai trova il pari al 94', si esalta ai rigori e regala il titolo al Pordenone. Serata indimenticabile per lui e i suoi compagni dell'Under 17 che vincono il secondo titolo di categoria: dopo il Prato (2018), ora cade la squadra nerazzurra sotto i tiri di quella che un anno fa era l'Under 16 neroverde sconfitta nella finale di categoria. Il match è spento in avvio, apparentemente deciso dal gol di Bianchi ma riportato in parità dal portiere nel finale. I neroverdi in difficoltà subiscono le iniziative avversarie e faticano a ripartire. Primo squillo di Bianchi che ruba palla al Pordenone sulla trequarti ed entra in area ma il tentativo è murato dalla difesa. Ci prova allora Fischietti di prima intenzione sul cross dalla sinistra: buona la coordinazione, meno la mira. Ancora nerazzurri con Manarelli che ha lo spazio da fuori per calciare: alto.Nella ripresa ancora Renate propositivo con una doppia conclusione di Cisternino, quindi inzuccata di Ripamonti (alta). Piccolo break Pordenone con Carli lanciato da Spader che viene anticipato da Proverbio. Nel ribaltamento di fronte si sblocca la partita: dal fondo Fischietti serve al centro Bianchi che controlla, manda a vuoto Trentin e realizza in diagonale al 22'. I neroverdi spingono. Occasione con Cescon (38') che arpiona la sfera e la spedisce leggermente alta sopra la traversa. Finale incredibile. Doumbia (47') fallisce il gol davanti a Plai e quest'ultimo si vendica segnando in extremis: dal corner il portiere vola nell'area avversaria e incorna a rete. Si va ai supplementari e l'avvio è elettrizzante. Nuovo vantaggio brianzolo al 5', Galatà sul fondo pesca Tramutoli che spara sotto la traversa. Immediato pari di Lazri, traiettoria arcuata dai 25 metri che termina sotto l'incrocio: 2-2. Ai rigori Plai si esalta parando tre tiri.