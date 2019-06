Asfalto bagnato: testacoda in A28, segato il tettuccio della Porsche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SACILE - Un, probabilmente dovuto all'dalla pioggia, e la Porsche Carrera guidata da un 61enne padovano è finita contro il guard-rail dell'A28. È successo ieri, verso le 11.40, in direzione Portogruaro, all'altezza del cavalcavia sul fiume Livenza. R.G., 61 anni, viaggiava con tre persone bordo: un ragazzo di 12 anni, un 46enne e una 59enne, G.P., le sue iniziali, seduta dietro il conducente. Dopo aver sbandato, la macchina si è girata su se stessa e continuato la corsa per un centinaio di metri in retromarcia, andando a sbattere contro la barriera new jersey con la parte posteriore destra, dal lato in cui era seduta la donna.