Pordenonelegge vola: nuovo record di presenze, 150mila persone

PORDENONE - Nuovo record di presenze - 150 mila persone - per la 20/a edizione di Pordenonelegge, forte quest'anno di 366 appuntamenti in cartellone dal 18 al 22 settembre, con 650 protagonisti nei 5 giorni della kermesse. «Un pubblico che ha reso memorabile questa edizione e si è ancora una volta superato per attenzione e competenza nella scelta dei propri percorsi all'ìnterno di un cartellone oceanico», hanno spiegato nel primo bilancio i promotori. Sono stati oltre 12mila gli studenti coinvolti negli eventi di pordenonelegge junior, oltre 100 le voci poetiche del «festival nel festival», 65 le anteprime e 53 le conferenze stampa in 5 giorni. La 20/a edizione ha consolidato la «legacy», la grande eredità del festival: 9 autori su 10 sono convinti che pordenonelegge abbia considerevolmente contribuito a far conoscere la città. Lo conferma l'indagine «I tuoi vent'anni di pordenonelegge», promossa da Fondazione Pordenonelegge e coordinata dal professore della Bocconi Guido Guerzoni, attraverso oltre 5.500 interviste. Quest'anno la rete di location si è allargata, coinvolgendo anche il Palazzo del Fumetto. Grande spazio alla poesia, di cui ormai la festa del libro con gli autori di Pordenone è il principale promotore a livello nazionale.

