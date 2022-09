Friedman e Venezi ospiti a Sacile con Pordenonelegge. Si conferma e si rinsalda la collaborazione tra Sacile e Pordenonelegge: anche quest'anno la nostra città accoglierà due incontri della XXIII edizione della manifestazione letteraria di riferimento su scala nazionale, simbolo di promozione e rigenerazione culturale che un po' tutti ci invidiano. Con una formula ormai rodata, Pordenonelegge si conferma anche per il 2022 festival diffuso, presentandosi non solo nel capoluogo ma anche sul territorio con un cartellone originale, scandito da riflessioni e incontri focalizzati sull'attualità. Nel dettaglio, sono due gli appuntamenti in cartellone a Sacile, confermando una formula di successo che strizza l'occhio al nomadismo culturale. «L'occasione di essere a Sacile per l'appassionato è quello di vivere Pordenonelegge sul territorio, così da scoprire, o ritrovare, un territorio accogliente e generoso - informa il sindaco Carlo Spagnol -. Il progetto, promosso da Fondazione Pordenonelegge, è stato concepito in stretta sinergia anche con l'amministrazione comunale di Sacile che ha aderito alla Festa del libro con gli autori, sostenendo una manifestazione culturale di riferimento per il comprensorio e l'intera regione». «Come detto Sacile ospiterà due incontri così da riservare a domicilio a tutti i cittadini, al Teatro Politeama Zancanaro, le atmosfere di Pordenonelegge aggiunge Ruggero Spagnol, assessore alla Cultura -. E anche l'arredo urbano sul territorio si coordinerà con il clima giallo-nero del capoluogo, per restituire ad ogni latitudine il piacere di una grande festa culturale e letteraria». Un'esperienza che, ricordiamo, è riservata a coloro i quali effettueranno per tempo le prenotazioni. Info sul sito web di pordenonelegge.it.



Il 16 settembre, alle 21, sul palco dello Zancanaro ci sarà il giornalista Alan Friedman che presenta Il prezzo del futuro, autore per La nave di Teseo de Il prezzo del futuro. Perché l'Italia rischia di sprecare l'occasione del secolo: è il ritratto di un Paese al bivio, travolto prima dalla pandemia e poi da una situazione geopolitica radicalmente mutata. Il 18 settembre, sempre alle 21, appuntamento con la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi che, in dialogo con la giornalista Valentina Silvestrini, offrirà al pubblico la sua testimonianza sul valore dell'educazione musicale, racchiusa nelle pagine del nuovo saggio L'ora di musica. Un invito alla bellezza e all'armonia, edito Utet - De Agostini: l'esperienza personale e la conoscenza della storia della musica si uniscono in un sincero invito a sostenere l'educazione musicale nella nostra società. Una partnership tra Sacile e Fondazione Pordenonelegge che contribuirà certamente a dare ancora più lustro a Sacile.

«Come dimostrato da studi e ricerche, i festival culturali sono un volano economico - conclude Roberta Lot, assessore a Commercio e Turismo -. Chi si interessa di cultura sceglie di visitare la città, e i due appuntamenti di settembre consentiranno di cogliere le opportunità di svago e relax che offre la nostra bella Sacile».