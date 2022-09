PORDENONE - Sarà la Banda musicale della Guardia di finanza a suggellare la 23a edizione di pordenonelegge, Festa del Libro con gli autori in programma dal 14 al 18 settembre: appuntamento alle 21 al Teatro Verdi di Pordenone, quando prenderà il via l'incontro sul tema "La civiltà dell'occidente". Processare la nostra storia e cancellare i nostri valori è un errore che può avere conseguenze disastrose, con il giornalista Federico Rampini intervistato dal presidente di Fondazione Pordenonelegge Michelangelo Agrusti. A conclusione della conversazione il testimone passerà appunto alla Banda della Guardia di finanza, forte di 45 elementi diretti dal tenente Dario Di Coste, di scena a pordenonelegge grazie all'impegno di ConCentro, Azienda speciale della Camera di commercio di Pordenone e Udine.

La storia della banda

Costituitasi ufficialmente nel 1926, riunendo in un'unica compagine strumentale le diverse Fanfare che fin dal 1883 erano state istituite in alcuni reparti del Corpo, la Banda musicale della Guardia di finanza è attualmente un complesso artistico stabile in cui sotto la guida dei maestri direttore e vice direttore - trovano spazio 102 esecutori provenienti da diversi Conservatori italiani. Il suo repertorio comprende brani originali e trascrizioni, e spazia dalla musica classica a quella contemporanea. Le doti di fusione, la qualità del suono e la sensibilità interpretativa rendono il Complesso bandistico uno dei più prestigiosi a livello internazionale. Ma prima di esibirsi sul palcoscenico del Teatro Verdi, la Banda musicale della Guardia di finanza riserva una piacevole sorpresa, per la mattinata del 18 settembre dalle 11, proprio nel cuore di Pordenone: l'omaggio al pubblico del festival e all'intera città con un momento di spensieratezza e l'esecuzione di musica classica e moderna. Sarà una festa nella festa, un valore aggiunto all'atmosfera spensierata dell'ultima giornata di pordenonelegge.

Un'anteprima speciale

E a pordenonelegge, venerdì 16 settembre (11.30 al Capitol), è in programma una importante anteprima: quella della nuova edizione del Vocabolario Treccani, composto da tre volumi: Dizionario dell'italiano Treccani, Storia dell'italiano per immagini e Dizionario storico-etimologico. Realizzato dall'Istituto della enciclopedia italiana Treccani, sarà presentato alla Festa del libro dai direttori dell'opera, Valeria Della Valle e Giuseppe Patota.

Le novità

Molte le novità del nuovo Treccani, alcune innovative e addirittura rivoluzionarie rispetto alle precedenti edizioni, perché rivolte a contrastare la discriminazione di genere mediata dal linguaggio. Fra queste, per esempio, l'eliminazione sistematica, all'interno delle definizioni e degli esempi, dei cosiddetti stereotipi di genere, in forza dei quali a cucinare o a stirare è immancabilmente la donna, mentre a dirigere un ufficio o a leggere un quotidiano è puntualmente l'uomo. E molti i neologismi: dei numerosi e spesso effimeri, sono stati accolti quelli effettivamente entrati nell'uso o perché culturalmente significativi o perché testimoni della contemporaneità, come per fare soltanto qualche esempio Covid-19, Dad, distanziamento sociale, infodemia, lavoro agile, lockdown, reddito di cittadinanza, rider, smart working, termoscanner, terrapiattismo, transfobia.