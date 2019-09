Pordenonelegge anno 20, in partenza l'edizione più ricca di sempre

di Valentina Silvestrini

PORDENONE - Inizia il conto alla rovescia all'avvio della 20. edizione di Pordenonelegge, da mercoledì 18 a domenica 22 settembre. Un'edizione che consente di fare un bilancio del valore simbolico, oltre che economico, di una festa che la città sente propria. Non solo per il dato che - già nel 2014 - certificava come la leva economica del festival fosse di 7-8 volte l'investimento, ma anche come conferma lo studio Format Research per Ascom (presentato in consiglio comunale) secondo cui il 24 per cento dei...