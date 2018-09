Pordenonelegge da record, la festa del libro a quota 633 autori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pordenonelegge 2018, in programma dal 19 al 23 settembre, supera ogni record: la festadel libro con gli autori ha annunciato stamani, durante un incontro, gli ospiti della 19/a edizione: 633 protagonisti che si daranno appuntamento in 40 location del centro storico; 60 le anteprime e oltre 6 mila i titoli.L'inaugurazione sarà dedicata al ricordo di Pierluigi Cappello con la presentazione di "Un prato in pendio.Tutte le poesie 1992-2017» (Bur Rizzoli). Susanna Tamaro sfoglierà in anteprima il libro che ha dedicato al poeta friulano, "Il tuo sguardo illumina il mondo" (Solferino).Fra le anteprime del festival l'attesissimo "Isabel", firmato da John Banville. Attesi inoltre, tra gli altri, Arturo PerezReverte, Jeffery Deaver, Ala Al-Aswani, David Litt e monsignor Paul Hinder. E ancora Antonio Scurati, Valerio Massimo Manfredi, Aldo Cazzullo, Andrea Vitali, Carlo Lucarelli, Lilli Gruber, Tiziano Scarpa, Paolo Giordano, Ernico Brizzi, Mauro Corona, Maurizio De Giovanni, Tullio Avoledo.