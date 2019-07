di Valentina Silvestrini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE - Sessantotto sono i giorni che mancano al via del festival. Ventiquattro le maxi-lettere in metallo gialle alte due metri (180 chili di peso) sparse in giro per la città nei prossimi due mesi. Venti gli anni dell'edizione 2019. Pordenonelegge sarà la festa della città oltre che del libro: il conto alla rovescia all'avvio della manifestazione in programma a Pordenone dal 18 al 22 settembre, è partito ieri con la presentazione del programma e dell'immagine simbolo scelta per raccontare...