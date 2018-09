La città si scopre ubriaca di libri e corteggiata dai lettori stranieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORDENONE - Ebbri di libri a Pordenonelegge: nemmeno la pioggia ha fermato la passione. Vincono la ricca proposta di incontri con l'imbarazzo della scelta su chi ascoltare, il piacere del mettersi in coda e di strappare un selfie con lo scrittore o con il volto televisivo preferito. La manifestazione è appuntamento fisso nel calendario non solo dei pordenonesi ma anche degli appassionati da oltre regione, come Veneto, Lombardia, Piemonte e dall'estero. «Nei giorni scorsi abbiamo avuto un gruppo di svizzeri venuti appositamente per la manifestazione: c'è una coppia di piemontesi che vediamo di anno in anno, pronta a immergersi nei libri e a mangiare il prosciutto» spiega Sergio Martin, ristoratore referente di Ascom Confcommercio Pordenone. «Appena ho saputo che sarebbe arrivato Deaver, ho subito prenotato» confida Anna lettrice appassionata. Bello immergersi in città «percepire il