Zona a traffico limitato: arrivano le telecamere per fermare i furbetti

di Alberto Comisso

PORDENONE -: dopo i lavori di riqualificazione, che interesseranno la parte di città compresa tra via Mazzini, Piazza della Motta e corso Vittorio Emanuele, partirà la "rivoluzione''. Che, se da un lato sgraverà la polizia locale dal controllare i permessi e le singole autorizzazioni, dall'altra consentirà di dare un'impronta diversa a Pordenone. Come dire: apportando piccole ma sostanziali modifiche, sarà possibile godere di un'area, come quella centrale, più sicura per i pedoni. Il tutto con semplici passaggi, anche sulla scorta di quanto già sperimentato da altre amministrazioni comunali in altre città.«Recentemente evidenzia l'assessoreho potuto vedere da vicino, per esempio, come funzionano le Ztl a Vicenza. E' un modello che mi piace e dal quale vorrei prendere spunto». Fermo restando che a Pordenone verranno installate delle telecamere intelligenti, che andranno a controllare i veicoli in entrata ed in uscita dalla zona a traffico limitato, potrebbe essere applicato, eccezione fatta per i residenti che continueranno a beneficiare di permessi off-limits rinnovabili di anno in anno, un regolamento ad ore. Mi riferisco a chi, per esempio, ha la necessità di caricare o scaricare della merce. Per loro potrebbero essere pensate delle fase orarie, al di fuori delle quali sarà vietato accedere alla Ztl».