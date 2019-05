Zanzare infette da West Nile e già attive: scatta l'allarme

di Alberto Comisso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE - Allarme virus del Nilo in provincia. «C'è la plausibilità scientifica che alcune zanzare infette da West Nile virus siano sopravvissute alla stagione più fredda rimanendo in quiescenza negli anfratti (specie nelle legnaie), sono riuscite a superare l'inverno e, per questo, dal momento che la trasmissione del virus avviene in maniera verticale (da madre e figlia), è logico attendersi che in circolazione ci siano ancora dei residui. Anche perché pare quasi impossibile che le...