«Mi ha violentata nel parco»: migrante in cella, 19enne lo accusa

di Susanna Salvador

PORDENONE Un ventinovenne afghano, nato in Pakistan, è rinchiuso in carcere a Pordenone da sabato scorso, su fermo di Polizia giudiziaria, con l’ipotesi d’accusa di violenza sessuale, aggravata dal fatto che la vittima è una diciannovenne con gravi problemi cognitivi. A denunciare quanto sarebbe accaduto è stata la ragazza, dopo essere stata “ritrovata” dai carabinieri al parco Galvani. I suoi genitori ne avevano infatti denunciato la scomparsa e da due giorni e due notti non avevano sue notizie....