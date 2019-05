Viabilità ad alto rischio. I sei nodi della città dove guidare è un incubo

di Alberto Comisso

PORDENONE - Strade strette, trafficate e pericolose, che potrebbero diventare trappole. E non è un caso che ieri mattina due mezzi pesanti si siano incrociati in via Prasecco, all'altezza del deposito Atap, e uno, cercando di favorire il passaggio dell'altro, complice la presenza di un fosso oscurato dalla presenza di vegetazione, si sia adagiato sul fianco destro. L'autista non deve essersi accorto della presenza del salto e, finendo con due ruote nel fossato, ha rischiato pure che il mezzo si capottasse. Ad evitare il...