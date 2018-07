Mette i soldi in frigorifero, truffata un'altra anziana. È allarme

di Cristina Antonutti

PORDENONE - Martedì, ore 11. A Pordenone un automobilista di 74 anni viene raggirato con la truffa dello specchietto. Contemporaneamente un 83enne di via Revedole viene derubato da un falso tecnico dell'acquedotto e da un sedicente vigile urbano. Un'ora dopo gli stessi truffatori entrano in azione a San Vito al Tagliamento, dove una donna di 81 anni li ha cacciati e ha dato l'allarme al 112. Ormai a Pordenone e provincia è allarme truffe agli anziani. Dopo il grave episodio di lunedì, quando un'83enne di Pordenone è stata convinta da due sconosciuti incontrati per strada a prelevare 3mila euro in banca (il conto peraltro era coperto soltanto per mille euro) in cambio di una falsa eredità, l'altro ieri altri tre truffatori sono entrati in azione.