PORDENONE - «Ci sentiamo prigionieri». I residenti di via Levade sono arrabbiati. La strada sulla quale sono ripresi i lavori che riguardano la Bretella sud. Grazie all’accordo raggiunto tra il commissario delegato dell’A4, Massimiliano Fedriga, Autovie Venete, ditta appaltatrice e Rfi, sono state poste le basi per la costruzione del sottopasso che supera la linea ferroviaria Mestre-Udine. Per un’opera tanto attesa, ci sono almeno 15 famiglie che protestano per una serie di disagi. A farsi portavoce del malcontento è Elena Dalla Bona. «A questo punto è come se fossimo stati tagliati fuori. Quello che mi fa ancora più arrabbiare è che dell’avvio di questi lavori non siamo stati avvisati. Lo ha scoperto quasi per caso mio suocero che, dovendo andare a gettare l’immondizia, ha trovato affissi degli avvisi che riportavano l’ordinanza con la quale veniva disposta la chiusura di via Levade nella zona dell’incrocio con via Udine. Non una telefonata, una lettera, un post sui social che mettesse al corrente i cittadini del disagio».