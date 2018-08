Siccità, scatta l'allarme nei campi. Cereali "bruciati" sono da buttare

di Marco Agrusti

PORDENONE - Non bastano le piogge che di tanto intanto colpiscono la Pedemontana e poi la pianura nelle ore serali. L’ondata di caldo che sta colpendo anche il Friuli Occidentale sta provocando comunque i primi danni al comparto agricolo, e ad andare in sofferenza è soprattutto la bassa pianura, dove gli impianti di irrigazione ma ancora di più le fonti da cui attingere per consentire alle coltivazioni di crescere con prosperità sono più radi. Il sole sta bruciando la terra e cereali sono i primi a morire