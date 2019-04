Sesso senza protezione, boom di malattie sessuali tra i giovani

di Alberto Comisso

PORDENONE - Non solo Hiv ed epatite. Ma anche sifilide, herpes genitale, clamidia e papilloma virus. Aumentano, nella Destra Tagliamento, i casi di infezione da malattie sessualmente trasmissibili. Preoccupano soprattutto i casi che interessano giovani e giovanissimi che secondo Massimo Crapis, responsabile dell’Unità malattie infettive dell’Azienda sanitaria 5 del Friuli Occidentale, «sono più preoccupati dal rischio delle gravidanze indesiderate che dalla possibilità concreta di contrarre, attraverso rapporti scoperti e per questo a rischio, malattie che non sempre possono essere curate».