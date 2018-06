Droga nelle scuole, l'anno più nero: segnalati oltre cento studenti

di Alberto Comisso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE - Droga sempre più presente tra giovani e giovanissimi. L'anno scolastico che si è appena chiuso è stato il peggiore, con oltre un centinaio di ragazzi segnalati alla Prefettura. Una costante in età scolare, motivo di preoccupazione non soltanto tra insegnanti e dirigente scolastici ma soprattutto tra forze di polizia ed istituzioni. L’ultimo blitz – in ordine di tempo – effettuato in città dagli agenti della Questura ha portato alla denuncia di 31 ragazzi, 18 dei quali minorenni, di un istituto tecnico. L’accusa è quella di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Ma è solo la fine.