Litiga con la mamma: a 10 anni fa la valigia e scappa di casa

ROVEREDO IN PIANO - La mamma lo ha rimproverato per i compiti e lui ha reagito scappando di casa. L’avventura di un bambino di 10 anni ieri mattina ha tenuto con il fiato sospeso forze dell’ordine e insegnanti delle scuole elementari di Roveredo in Piano. Erano quasi le otto del mattino, quando mamma e figlio hanno avuto un diverbio. Lei è andata al lavoro, lui avrebbe dovuto mettersi lo zainetto in spalla e andare a scuola, come fa ogni giorno, invece non lo ha fatto. «Adesso basta - è stato il suo pensiero - io da qua me ne vado». Ha riempito una valigia di vestiti e si è incamminato tutto solo verso la strada provinciale 31. Pioveva. Erano appena passate le otto, quando una maestra lo ha riconosciuto. Stava andando a scuola, lo ha visto che si trascinava dietro una valigia più