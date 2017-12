di Alessandra Betto

PORDENONE -fa sempre più vittime. La provincia di Pordenone ha la maglia nera con 63 morti l’anno. L’età del primo bicchiere è scesa a 11 anni e ogni anno benaccedono alcittadino per coma etilico. A fine 2016 èil numero degli utenti della Struttura di Alcologia dell’Azienda per l’assistenza sanitaria 5 “Friuli Occidentale”. Ma ora si apre una nuova frontiera per lo sballo del sabato sera.“Se in passato la dipendenza era legata a un semplice consumo di alcol -spioegano dal servizio di alcologia - ora è legata a consumi associati ad altre sostanze quali cocaina e,, le(psicofarmaci). Se il binomio alcol e cocaina non è una novità, quello che ci spaventa di più è il consumo di alcolici, ma anche lo spritz, accompagnato all’assunzione di, benzodiazepine di uso molto comune, per le quali è prevista la prescrizione medica, ma che si trovano in molte case. Questa nuova dipendenza riguarda più le donne e i ragazzi".