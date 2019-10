Tumori al seno, in provincia sono più della media: parte la battaglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE - Si potenzia la prevenzione contro il cancro al seno anche a fronte del fatto che la provincia di Pordenone ha una incidenza superiore alla media nazionale. Parte quindi una battaglia che avrà come punto di riferimento la prevenzione. La prima visita senologica gratuita a ottobre sarà possibile anche per le donne ben al di sotto della soglia prevista dallo screening regionale: per tutto il mese di ottobre donne già dai 40 anni (ben dieci anni prima dell’età anni fissata dal sistema sanitario regionale) potranno partecipare alla campagna promossa dal Comitato provinciale dell’Andos (associazione nazionale donne operate al seno) a cui hanno aderito l’Azienda per l’assistenza sanitaria 5 attraverso il Santa Maria degli Angeli di Pordenone, e il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano in collaborazione quest’ultimo con la Lilt provinciale.