di Davide Lisetto

PORDENONE -Tra le prime ipotesi delle futura riforma regionale della sanità sarebbero diversi i punti che stanno creando più di qualche perplessità e preoccupazione in Friuli occidentale. Tra queste l’assenza tra le indicazioni riguardanti l’ospedale di Pordenone (che viene comunque confermato come presidio ospedaliero hub di primo livello) delle strutture complesse della Chirurgia della mano, della Procreazione medica assistita e di altere strutture e funzioni operativa da anni al Santa Maria degli Angeli. Inoltre, tra le ipotesi ci sarebbe anche un possibile trasferimento di funzioni dall’ospedale di San Vito (che verrebbe in qualche modo “declassato”) a quello di Spilimbergo. E' quanto contenuto in bozza segreta che siamo in grado di rivelarvi.