Si trova i banditi di notte in camera: minacciata col coltello e rapinata

di Emanuele Minca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Anzianae minacciata con un coltello: è la seconda intrusione in casa che subisce in pochi mesi. Il fatto è accaduto la notte tra giovedì e ieri in via Pradival. Due uomini con il volto coperto, si sono introdotti in casa e l’hanno svegliata minacciandola con un coltello e facendosi consegnare contanti e gioielli. Quindici minuti di terrore in una villetta in via Pradival a Savorgnano.