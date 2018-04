Pasquetta, un drone-poliziotto controlla dall'alto le aree golenali

di Emanuele Minca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN VITO - Un drone per controllare le aree golenali del Tagliamento: durante le festività pasquali ci saranno - ed è una novità assoluta - controlli dall'alto per monitorare la situazione. È una iniziativa sperimentale che nasce dalla collaborazione tra Amministrazione comunale e l'associazione Fiamme Cremisi con l'intento di aiutare a garantire maggiore sicurezza del territorio. Le immagini del drone saranno poi girate al Comune.L'appuntamento tra Pasqua e Pasquetta, nell'ambito del Tagliamento, rimane un test valido per vedere se le persone rispettano l'ambiente e a ricordarlo ci pensa il Comune che negli ultimi anni ha inasprito i divieti per accensione di fuochi, accesso con mezzi a motore, abbandono di rifiuti, rumori. Quest'anno però ci sarà una novità.