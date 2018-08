CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Primo bilancio positivo a San Vito e richieste da tutta Italia per replicare il servizio di sorveglianza degli alpini a favore delle guardie mediche. A un mese dal lancio dell’iniziativa “Amico alpino accompagnami”, messa a punto dall’Ordine dei medici di Pordenone, in collaborazione con l’associazione Alpini, «non c’è stata nessuna aggressione ai medici che ora si sentono più sicuri e lavorano con maggiore serenità. Inoltre stanno arrivando richieste, sinora ben 23, da tutta Italia, anche da Sud, per replicare il nostro progetto».