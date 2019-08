di Susanna Salvador

SACILE - Una vacanza da sogno nell’isola delle meraviglie, la Sardegna, dove mare e cielo regalano panorami mozzafiato, che si trasforma in un incubo. Una famiglia che si trova improvvisamente solo con il costume da bagno e gli infradito.. Per non parlare di più dicon charms che, oltre a un valore materiale, ne aveva uno ancora più prezioso, quello affettivo. Una storia incredibile, soprattutto per l’inaspettato finale.