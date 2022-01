Il "regalo" di Capodanno: cassonetti pieni e rifiuti lasciati sulle strade

PORDENONE - Rifiuti e materiale di vario genere abbandonati fuori dai cassonetti: scatta la segnalazione alla Polizia locale. L’assessore comunale Monica Cairoli non intende, per nessuna ragione, soprassedere di fronte agli ultimi episodi di inciviltà che si sono verificati a Pordenone. Il fatto che davanti al cimitero di Rorai Grande, lungo viale Grigoletti, sia stata trovata una piccola discarica, con tanto di mobili di una camera smantellata lasciati a terra vicino ai cassonetti, non ha lasciato indifferente l’esponente della giunta del sindaco Ciriani che, sin da subito, ha fatto capire che ci sarà tolleranza zero per gli autori di simili gesti.

CACCIA AGLI AUTORI



E così Cairoli non solo farà recuperare il materiale abbandonato, in modo da ripristinare il decoro lungo un’arteria stradale tra l’altro molto trafficata, ma farà scattare una segnalazione alla Polizia locale con l’obiettivo di identificare i responsabili di quel gesto: «Tutto quel materiale non si abbandona nel giro di pochi secondi – fa presente l’assessore – quindi gli autori credo abbiano impiegato un po’ di tempo. Al di là di tutto, farò verificare se ci sono telecamere in quella zona, così che, eventualmente attraverso i filmati, si possa arrivare ad individuare e quindi a sanzionare pesantemente quegli incivili».



ALTRI ABBANDONI



In città, tuttavia, vengono segnalati altri cumuli di rifiuti lasciati a terra fuori dai cassonetti. Tra scatole e imballi dei regali natalizi e gli avanzi del cenone della notte di San Silvestro, gli abbandoni, tenendo conto che sabato era il primo dell’anno e che ieri era domenica, sono aumentati. Un po’ come accade ogni anno quando proprio a cavallo tra dicembre e gennaio. Tra Natale e Capodanno il rischio era che gli episodi di inciviltà potessero aumentare. Tra il servizio di asporto del cibo e i regali acquistati per lo più sulle piattaforme virtuali, Pordenone si è ritrovata invasa da ingombranti ed imballaggi vari. Gran lavoro è stato fatto dagli operatori di Gea, il cui servizio di raccolta è stato potenziato, ma contro l’inciviltà di alcune persone non è stato possibile fare molto. I cittadini stanno chiedendo, da tempo, di adottare il pugno di ferro nei confronti degli abbandonatori seriali di rifiuti e, nel limite del possibile, amministrazione comunale, polizia locale e Gea stanno cercando di essere ancora più severi ed intransigenti. È però impensabile dislocare telecamere di videosorveglianza o fototrappole ovunque. Anche perché per ogni dispositivo istallato è necessario avere agenti che lo tengano monitorato.



DANNEGGIAMENTI



A proposito di incivili, a Vallenoncello, nella zona del supermercato Visotto, la notte di Capodanno sono stati lanciati talmente tanti petardi che alcuni cartelli della segnaletica stradale sono stati sradicati da terra. Nei prossimi giorni saranno ripristinati.