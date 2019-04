Pordenone promosso in serie B: "ramarri" per la prima volta tra i cadetti

Oltre tremila persone stanno festeggiando assieme alla squadra e al tecnico Attilio Tesser all'interno dello stadio Bottecchia. Inoltre sono centinaia i supporter neroverdi che stanno raggiungendo la centrale piazza Venti Settembre per prendere parte a festeggiamenti che dureranno l'intera notte.

PORDENONE - Storica promozione in serie B del: battendo 3-1 la Giana Erminio dopo una partita martoriata dal maltempo (gara ritardata di quasi venti minuti, a fine primo tempo si è rischiata la sospensione con conseguente rinvio) ihanno matematicamente vinto il torneo di serie C (girone B) con 72 punti e conquistato la prima promozione in B della loro storia. Tutte nel primo tempo le reti: a segno Candellone (13'), Ciurria (32') e Barison ('38). Nella ripresa il Pordenone ha controllato la gara in attesa del fischio liberatorio del 90'.Al secondo posto, con un distacco di 5 punti, la Triestina (ieri vincente in casa 3-2 sul Teramo) è ancora in corsa per i playoff.