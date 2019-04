Tesser svela il modello Pordenone: «La forza dei valori e di un gruppo»

di Pier Paolo Simonato

Un pilota di classe ha portato il bolide neroverde in serie B dominando l'intera stagione di C, vissuta in testa per otto mesi. Tanto rigore, una buona dose di metodo, il mantra del gruppo e un pizzico di scaramanzia. Tutto questo è Attilio Tesser da Montebelluna, classe 1958, ex laterale basso («ai miei tempi si diceva terzino di spinta») di Udinese e Napoli, ideologo e stratega di un Pordenone che giocherà per la prima volta tra i cadetti del pallone proprio nell'anno del centenario d'attività del club.«Da fattori diversi e complementari. Partirei dalla forza della società, che si è sempre sentita: la famiglia Lovisa ha competenza, entusiasmo e un progetto chiaro. Poi il gruppo: i giocatori si sono messi a disposizione delle mie idee fin dal primo giorno di raduno. Ho visto subito che mi seguivano in tutto, con forza e convinzione. I ragazzi ci hanno sempre messo il cuore e i risultati, fin dall'inizio, ci hanno aiutato. Come il pubblico e l'ambiente».«Fare risultati all'inizio è importante per alimentare l'entusiasmo. Poi però serve la continuità, che è una discriminante essenziale in termini di successo: bisogna credere sino in fondo in ciò che si fa».«No. È più corretto ragionare su una squadra che si è rivelata capace di sviluppare perfettamente il ruolo dell'outsider, della guastafeste, con un suo preciso modello di gioco».«Meglio avere un'identità forte, un'impronta chiara e un gruppo cementato».«Non mi sento d'indicare un momento specifico. Piuttosto, noi siamo stati promossi grazie alla nostra continuità di prestazione, tanto da rimanere imbattuti fuori casa, perdendo complessivamente soltanto tre partite».«Quella del Rocco è stata la prova di forza che ci ha permesso di allungare da 7 a 10 punti il vantaggio sui giuliani, alimentando la nostra autostima e dando un segnale a tutte le avversarie. Ma se la settimana successiva avessimo perso in casa contro un Monza lanciatissimo, quell'exploit non sarebbe servito a nulla».«Un ambiente tranquillo e sereno, come i suoi tifosi, ma nel contempo ambizioso e propositivo».«Quelle si presentano ovunque. Bisogna saperle gestire».«Lo vedo positivo. Si è creata un'identità forte in termini di maglia, appartenenza e territorio. Certo la prima stagione in serie B è complicata, bisogna strutturarsi bene».«Potrei citare un Bindi straordinario, un Bassoli implacababile, un Candellone bomber. In realtà a fare la differenza è stato lo spirito di coesione elevatissimo: mai un alterco o un problema, tutti a remare insieme nella stessa direzione».«Li ho visti piangere di commozione negli spogliatoi».«Al di là della rivalità sportiva, merita i complimenti per l'intero cammino. Subito dopo aver perso con noi, gli alabardati sono andati a vincere a Vicenza, mostrando che fino all'ultima giornata non avrebbero mollato. Nello sport è giusto così, devi saperti guadagnare tutto con l'impegno, la fatica e il sudore. E non dimentichiamo la FeralpiSalò, capace di un filotto di 7 vittorie, che non può arrivare per caso».«No, per me vince chi sa dare quel qualcosa in più».