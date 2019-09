di Sara Carnelos

PORDENONE - Scuote la comunità del liceo Grigoletti e dell’intera città, la morte improvvisa della docente di religione Paola Barigelli Calcari, 63 anni, tanto amata da ragazzi e colleghi. Dal primo settembre era andata in pensione. La professoressa Barigelli è stata colta da un male improvviso, non è da escludere l’ipotesi di un infarto, mentre si trovava in Grecia durante un pellegrinaggio con la comunità parrocchiale guidata da don Daniele Fort. Lascia nello sconforto il marito Ennio Rosalen docente di religione al Kennedy e il figlio Amos, impegnato nella carriera militare.