di Alberto Comisso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE - Avrebbe dovuto sottoporsi alloper ladelil 30 novembre, nella sede del Distretto sanitario di via Piave, ma la lettera, spedita da Trieste il 28 ottobre, le è stata recapitata dal postino giovedì scorso. Ovvero il 4 dicembre. Nella buchetta delle lettere Rosalba Melilli, che risiede anella zona dell’ex Makò, ha trovato pure una bolletta dell’Enel il cui pagamento scadeva il giorno prima. Il caso di Rosalba non è isolato: sono diverse, ogni giorno, le lamentele dei cittadini che si trovano a dover fare i conti con un servizio tutt’altro che celere. Che funziona a singhiozzo e che, soprattutto, consegna (in ritardo) ai cittadini lettere ed utenze con scadenze da rispettare.