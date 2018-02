di Cristina Antonutti

PORDENONE - Quel volo di 20 metri sopra la rotonda di viale Aquileia , poi si schianta su 4 auto in sosta e fugge: 3erano vuote. A bordo di una Fiat 500, c'era una 24enne che si era appisolata sul sedile posteriore. Era sotto choc quando è stata rintracciata dai soccorritori. Piangeva e i Vigli del fuoco hanno insistito affinchè si facesse visitare in pronto soccorso. Il pirata è un americano che dopo lo schianto è scappato con la complicità di alcuni amici. Un testimone ha tentato di fermarlo aggrappandosi alla portiera dell'auto che lo stava portando via, ma ha dovuto desistere.È successo ieri, alle 5 del mattino, davanti al. L'americano era sullacon lanera. Poi, forse a causa dell'eccessiva velocità, è andato dritto, urtato il cordolo ed è volato per 20 metri atterrando sulle auto in sosta davanti al bar. Ha centrato unarossa e una. «Se non ci fossero state quelle auto sarebbe volata dentro il locale».Decine di persone sono uscite dal bar: dalla Bmw sono scesi un uomo e una donna. Lui - raccontano i testimoni - si è allontanato e ha cominciato a telefonare. Poco prima dell'arrivo dei Vigili del fuoco e delle pattuglie della, è arrivata una Bmw grigia che ha prima caricato la donna, poi l'automobilista che ha provocato l'incidente. Si è allontanata in direzione Aviano. Un testimone si è anche aggrappato alla portiera nel tentativo di bloccare la fuga, ma ha dovuto mollare per non essere scaraventato via.Nella Bmw nera, rimasta in mezzo alla Pontebbana, la polizia ha trovato tutta la documentazione del proprietario della vettura. Dovrà adesso accertare chi fosse effettivamente alla guida. Al momento rischia una denuncia per fuga e omissione di soccorso.