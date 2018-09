di Marco Agrusti

PORDENONE - Le botte all’ex fidanzata in pubblico, nel parchetto che si affaccia su piazzale Ellero, poi le minacce, i calci e i pugni nei confronti dei carabinieri e dei poliziotti intervenuti per sedare l’episodio di violenza. Infine l’arresto, fisicamente difficoltoso dal momento che per mettergli le manette ai polsi è stato necessario l’intervento di due carabinieri del Radiomobile e di altrettanti poliziotti.