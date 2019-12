di Lorenzo Padovan

PIANCAVALLO - Manca la neve, nulla da fare. Nemmeno il “mago” della neve, alias il direttore tecnico di Promoturismo Fvg, Enzo Sima, è riuscito nel miracolo: le temperature sono troppo elevate e ieri, dopo una corsa contro il tempo iniziata a inizio settimana, ci si è dovuti arrendere. La stagione invernale del Piancavallo non potrà partire prima di sabato 14 dicembre, sempre che le previsioni meteo siano azzeccate e confermino la discesa della colonnina di mercurio, permettendo di mettere in azione tutta “l’artiglieria” pesante di cannoni - che è stata recentemente potenziata e ammodernata - per predisporre le piste con la neve programmata, sfruttando così anche l’enorme lavoro svolto negli ultimi anni per mettere in sicurezza i bacini idrici montani, che oggi sono un serbatoio straordinariamente efficace.