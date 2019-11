CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORDENONE - Studenti e professori sotto la pioggia, di fronte all’istituto Pertini di Pordenone, ad aspettare una chiave che non arriva. Tanti - e si parla ovviamente degli studenti, non certo dei docenti - se ne sono anche andati, chi tornandosene a casa e chi “godendosi” un’inaspettata giornata libera. Tutta colpa di una serie di eventi che ha causato un blocco all’entrata della scuola. Gli studenti assiepati di fronte al cancello. Con loro anche gli insegnanti. L’attesa per l’arrivo del collaboratore scolastico incaricato di aprire le porte e consentire l’ingresso. Ma per una concatenazione di eventi, di fronte all’ingresso non arriva nessuno. Sono le otto, l’istituto deve aprire, ma i dipendenti Ata che devono provvedere allo sblocco del cancello sono malati.