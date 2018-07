di Alberto Comisso

PORDENONE Liste di attesa molto lunghe per chi vuole completare la pratica ed ottenere il passaporto. Si metta pure il cuore in pace chi, desideroso di concedersi qualche giorno di vacanza all’estero, scegliendo una meta extra europea, è entrato nel portale www.passaportonline.poliziadistato.it per prendere un appuntamento in Questura a Pordenone: a ieri la prima data disponibile era il 17 settembre (è rimasto un solo posto); oppure bisognerà attendere il 28 settembre ma anche in questo caso è necessario affrettarsi a dare telematicamente la propria disponibilità: c’è un solo posto libero.