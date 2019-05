Aggressioni e risse, stranieri picchiatori: chiuso per 3 mesi il Papillon

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORDENONE - Il questore Marco Odorisio hae il; quest'ultimo avrebbe dovuto inaugurare la stagione estiva giovedì 30 maggio (non è interessato dalla chiusura il club che si trova negli spazi della vecchia discoteca, accanto al ristorante). Un provvedimento adottato in via d'urgenza in seguito all'da parte dinell'area esterna, avvenuta la notte del 18 maggio scorso quando - si legge nella nota della Questura - alle 4.30, un avventore che si trovava nella zona fumatori, all'esterno del locale, è stato aggredito da 4 stranieri per aver cercato di mettere fine a un diverbio tra una sua amica e un'altra ragazza. Durante l'aggressione nessuno tra i presenti e gli addetti alla sicurezza del locale è intervenuto, nonostante ci fossero decine di persone.