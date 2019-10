di Alberto Comisso

PORDENONE - «Aiutateci, la vita di Giorgia ora è appesa ad un filo». Ha la voce rotta dall’emozione la zia della bambina di quattro anni: la piccola, affetta da una malattia rara alla quale i medici non sono ancora riusciti ad attribuire con certezza un nome, dal 6 settembre, dopo essere stata inizialmente curata all’ospedale Burlo Garofalo di Trieste, si trova ricoverata nel reparto di Terapia intensiva neonatale dell’ospedale civile di Padova. Qui è arrivata dopo un rapido peggioramento delle sue condizioni di salute. Da 20 giorni la bimba di Pordenone si trova in uno stato di sedazione profonda e le sue condizioni sono in costante peggioramento.