di Alberto Comisso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE -Il sistema informatico dell’ospedale Santa Maria degli Angeli va in tilt, i pazienti, che ieri mattina si sarebbero dovuti sottoporre al prelievo del sangue e ad altri esami di laboratorio, sono stati rispediti a casa. Il blocco, che Insiel ha provveduto a riparare nel giro di tre ore, ha causato non pochi disagi tra gli utenti che si sono visti costretti a ripiegare su strutture sanitarie private o a rimandare a lunedì i test che, invece, avrebbero dovuto effettuare ieri mattina dalle 7 alle 8.30. Il sistema informatico ha funzionato correttamente sino alle 7.50, poi dalla responsabile del laboratorio di analisi è arrivato il messaggio che, a causa di un errore che aveva mandato (momentaneamente) in tilt il programma di gestione dei pazienti e dei loro campioni, da lì in poi sarebbero state garantite soltanto le emergenze. Rispediti a casa circa 200 utenti.