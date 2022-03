Ortogiardino torna dopo il buio del Covid, ecco tutti gli eventi in programma

PORDENONE - Il primo fine settimana di Ortogiardino prosegue oggi con alcuni appuntamenti sia per il pubblico sia per gli operatori di settore. Alle 11 nello stand dell’Associazione Italiana Architetti Paesaggisti (padiglione 5) interverrà Ciro degli Innocenti in rappresentanza dell’Associazione Italiana dei Direttori e Tecnici del Verde Pubblico sul tema delle “Nuove Piante per il Verde Pubblico del Nord Est”, con l’introduzione di Beppe Provasi vicepresidente di Aiapp. A seguire alle 11.30 nell’attiguo stand del FAI continuerà il viaggio alla scoperta di angoli verdi suggestivi italiani con la presentazione dell’orto del Colle dell’Infinito di Giacomo Leopardi. Nel pomeriggio alle 16 nello stand di Pordenone Orchidea sempre al padiglione 5 è in programma una Lectio Magistralis per aspiranti coltivatori con tanti informazioni per conoscere meglio questi affascinanti fiori.

APPROFONDIMENTI RITORNO ALLA NORMALITA' Addio alle restrizioni, dopo tre anni di stop forzato torna...

I DETTAGLI



Tanti anche gli eventi collaterali che fanno da contorno ai giardini e ai fiori: il padiglione 3 accoglie il Salone dei Sapori con tante specialità enogastronomiche tipiche provenienti da tutta Italia. È allestito nel padiglione 8 il Mercato a Km 0 di Campagna Amica a cura di Coldiretti dove sono concentrate aziende agricole di eccellenza del territorio pordenonese, dove ieri il cuoco contadino di Campagna Amica Tiziano Trevisanutto ha proposto una degustazione a chilometro zero con i prodotti di stagione (con diversi rappresentanti istituzionali e del mondo economico, tra cui Michelangelo Agrusti di Confindustria Alto Adriatico e Silvano Pascolo di Confartigianato).

Proprio in questo spazio martedì 8 marzo, in occasione della festa della donna, Coldiretti Donne Impresa Pordenone organizzerà un incontro intitolato: l’impresa agricola al femminile con le testimonianze di Francesca Muner di Armo 1191 e Chiara Trevisanutto di Gelindo dei Magredi. Sempre nel padiglione 8 è allestito anche l’Emporio Verde, originale mostra di arredi e decori per giardini e terrazzi realizzati da artigiani e piccole aziende. In fiera anche l’arte, con la mostra “La Donna è Arte” a cura dell’Associazione Panorama all’ingresso della Fiera. Il padiglione 9 ospita la mostra di quadri a tema botanico, ma anche gli atelier per grandi e piccini curati dagli artisti dell’Associazione Acquerello Del Doge e AIGP.