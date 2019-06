Omicidio di Teresa e Trifone, la ex di Ruotolo patteggia 10 mesi

di Cristina Antonutti

PORDENONE - L’ex fidanzata di Giosuè Ruotolo, condannato per l’uccisione dei fidanzati Trifone Ragone e Teresa Costanza, chiude con un patteggiamento il capitolo processuale che l’ha chiamata in causa per favoreggiamento personale e false informazioni al pubblico ministero. Per, 28 anni, di Somma Vesuviana, praticante nello studio legale del suo stesso difensore, l’avvocato Costantino Catapano, la pena è stata di 10 mesi col beneficio della sospensione condizionale.