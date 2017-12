«Stiamo costruendo la città del futuro Ecco quali saranno i nuovi cantieri»

di Lara Zani

PORDENONE - Sono sicuri di realizare la città del futuro. Ecco cosa faranno gli otto assessori della giunta Ciriani il prossimo anno.Sono 5.087 i cittadini assistiti, 3.200 quelli beneficiati, 1.900 le domande di Mia (Misura di inclusione attiva), Sia (Sostegno all'inclusione attiva) e il nuovo Rei (Reddito di inclusione). Fra gli obiettivi per il 2018, un nuovo sistema di accreditamento per case di riposo, enti e istituti e una serie di iniziative per coinvolgere le famiglie nella gestione dell'anziano, mentre sul fronte dell'immigrazione è in partenza con l'inizio del 2018 un progetto, finanziato con fondi regionali, per intercettare le persone che si trovano fuori dai circuiti dell'accoglienza e favorirne il rimpatrio.Contro l'inquinamento, si lavora a una collaborazione con gli altri Comuni del Pac per poter proporre iniziative condivise quali giornate ecologiche e si cercherà di coinvolgere altri Comuni contermini. Per i rifiuti, in programma lo studio di fattibilità del centro di riuso. In programma cinque interventi di carattere naturalistico-ambientale lungo il corso del Noncello e il grande intervento di messa in sicurezza idraulica di Rorai Grande, del valore di un milione e mezzo di euro. Per gli animali, in partenza la sperimentazione dell'obbligatorietà dell'anagrafe felina e il completamento del secondo lotto del gattile...