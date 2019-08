CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORDENONE - Il “pancione” ha evitato l’arresto a due nomadi di origine croata che mercoledì mattina hanno tentato di rubare in un condominio di Pordenone. Hanno 19 e 23 anni. Una è al quarto mese di gravidanza, l’altra all’ottavo: una condizione incompatibile con il regime carcerario. Controllate in Questura e denunciate per tentato furto, sono state rilasciate. Il questore Marco Odorisio ha però emesso un foglio di via che vieta a entrambe di tornare nella città di Pordenone per i prossimi tre anni.