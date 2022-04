Addio a Mario Ceciliot, custode della "pordenonesità". Suo anche il dizionario del dialetto

PORDENONE - Mondo della cultura pordenonese in lutto per la scomparsa di un professore che, seppure dalle orgini strettamente legate alla città del Noncello, ha viaggiato per il mondo e portato le proprie conoscenze oltre oceano e nello specifico in Argentina. Nato nel 1927 nel quartiere di Rorai Grande, Mario Sartor Ceciliot si trasferì in Argentina con la famiglia nell’immediato secondo dopoguerra. Qui fece studi di linguistica che lo portarono alla laurea sul tema “Linguaggio e cultura popolare di Pordenone”, che poi al suo ritorno confluirà nel “Dizionario del dialetto e del folklore di Pordenone” edito dalla Pro Pordenone e alla quale stava mettendo mano per una versione rinnovata ancora oggi. Poliglotta, in Argentina si dedico all’insegnamento di italiano, latino, spagnolo, portoghese e francese. La sua grande cultura e preparazione nel campo lo portò anche a condurre programmi televisivi di didattica di lingua italiana.

LA STORIA



I suoi molteplici interventi in ambito culturale portarono nel 1983 l’allora presidente della Repubblica Sandro Pertini a conferirgli l’onorificenza di Cavaliere all’Ordine del merito della Repubblica. Nella sua carriera accademica potè usufruire di diverse borse di studio che lo portarono ad approfondire le materie linguistiche in diversi periodi nelle università di Roma, Parigi, Lovanio, Bruxelles e Augsburg. Nel 1959 fu il presidente e fondatore del “Centro Friulano” di Mendoza. Ritornato a Pordenone ha pubblicato per i tipi de La Biblioteca dell’Immagine “Giochi d’altri tempi nel Friuli Occidentale” e ha proseguito anche la collaborazione con la Società Filologica Friulana della quale era socio dal 1956.



Un amore per la propria città e per la relativa cultura popolare che è proseguita per l’intero svolgersi della sua esistenza e che ha dimostrato come quella che tante volte viene vista come una cosa minore è in realtà di alto ambito culturale e anche un elemento molto importante e tuttora vitale. «Perdiamo un’autentica colonna della cultura pordenonese che ha inciso anche in ambito internazionale – racconta commosso l’ex sindaco Alvaro Cardin, che aveva collaborato con Ceciliot ai tempi della Pro Pordenone e ne era amico da lunga data –. Era legatissimo alla natia Rorai Grande e anche a Don Umberto Gaspardo e ha portato il suo essere pordenonese nella sua carriera accademica. Aver sostenuto la sua opera e in particolare il dizionario è stata una grandissima soddisfazione. Può essere veramente preso ad esempio come una delle persone che meglio di ogni altra ha rappresentato l’identità pordenonese».