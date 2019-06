Malore mentre corre in bicicletta, Alessandro muore a 38 anni

di Susanna Salvador

PORDENONE - Un malore mentre correva in sella alla sua bici Merida lungo la pedemontana, da Aviano verso Polcenigo. Un percorso caro a tanti amanti della bicicletta che tra il verde delle colline e i saliscendi della strada possono godere di una palestra naturale per allenarsi. Una strada che chissà quante altre volte aveva percorsocontitolare dello studio tecnico Meduna in città. È morto alle 20.15, nonostante i lunghi e ripetuti tentativi di rianimarlo degli operatori del 118. Tra gli sguardi increduli di quanti si erano fermati per prestare i primi soccorsi.