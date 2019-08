di Cristina Antonutti

MORSANO AL TAGLIAMENTO - Sedici anni, sono andati a Mussons in bici per la chiusura della “Sagra del Muss”. Poco prima delle 23.30 hanno telefonato alle mamme dicendo che stavano rincasando, ma è in ospedale che i genitori hanno rivisto i figli. Mentre pedalavano in via Centrale in fila indiana, i fanali accesi, nelle vicinanze del cimitero di Mussons sono stati travolti da un pirata della strada e scaraventati in un campo. L’automobilista si è allontanato senza curarsi dei due ragazzi, sull’asfalto è però rimasta la copertura dello specchietto laterale. I Carabinieri - arrivati dalle stazioni di Casarsa, Cordenons e Cordovado - hanno cominciato a raccogliere testimonianze tra gli avventori della sagra e, ieri mattina, ad allertare tutti i carrozzieri della zona. Il pirata poi si è pentito e ieri si è costituito.