I migranti della "rotta balcanica" in arrivo alla caserma Monti

di Marco Agrusti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE - Le pattuglie miste, annunciate e messe in campo dal premier Matteo Salvini, in accordo con il presidente sloveno, sono partite dal 1. luglio. I migranti, molto prima. E i flussi non si stanno arrestando. Anzi, il Carso continua ad essere percorso da colonne di persone, molte delle quali partite dalla Bosnia, che cercano rifugio inE Pordenone non è una provincia esclusa dai flussi. Tutt’altro. C’è infatti un retroscena che si cela alle spalle delle operazioni che negli ultimi giorni hanno condotto alla partenza dal territorio pordenonese di 50 migranti. La caserma Monti serve in realtà ad accogliere i richiedenti asilo che arrivano dalla rotta balcanica, e non sono pochi, nemmeno dopo che il “blitz” di Salvini ha decretato l’avvio del pattugliamento misto al confine tra Italia e Slovenia.