Maltempo, alberi caduti e tetti spazzati: il vento a 100 all'ora

di Alberto Comisso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE Sarà, con ogni probabilità, un'altra settimana con l'ombrello. Le previsioni meteo non lasciano margini per immaginare il prossimo weekend con il sole o, per lo meno, senza che la pioggia possa rovinare gite fuoriporta o eventi vari organizzati nella Destra Tagliamento. Un maggio così, con temperature ben al di sotto della media stagionale ( - 4 gradi) e con rovesci precipitazioni abbandonati, non lo si ricordava da tempo. Bisogna andare a ritroso - e di molto - per arrivare al 1991 e scoprire che quasi...