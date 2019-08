di Cristina Antonutti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE - Elsa, una. Un medico di origine bengalese che vive a Lecce l'ha rianimata in spiaggia con l'aiuto di un'infermiera piemontese: quando l'hanno sentita piangere, tra i bagnanti è esploso un applauso. Ma ieri mattina, quando si è sparsa la voce che la piccola era in coma farmacologico e non c'erano più speranze di salvezza, a Spiaggiabella, nel parco naturale di Torre Rinalda, è calato il silenzio. Quando è stata affidata ai soccorritori arrivati in ambulanza allo stabilimento Kalù, si pensava che la bimba avesse superato la crisi. Invece, dopo l'arrivo in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, le sue condizioni si sono aggravate a causa dell'che le ha provocato un'. I medici hanno deciso di trasportarla in elicottero al Bambin Gesù di