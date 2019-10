di Alberto Comisso

PORDENONE - Malaria, sei casi in un mese, febbre dengue e West Nile: sono otto, nell’ultimo mese, le persone che, contagiate da zanzare infette, hanno dovuto rivolgersi all’ospedale di Pordenone. Tra queste anche due bambini. Un caso di malaria giudicato «complicato» da Massimo Crapis, responsabile dell’Unità malattie infettive dell’Azienda sanitaria 5, si è completamente risolto: un quarantenne, che si era recato in un paese dell’Africa subsahariana, era rientrato in città con sintomi (accentuati) della malattia. In un 30enne, che era invece andato nel Nicaragua, è stato diagnosticato un caso lieve di Febbre Dengue. Un solo episodio di West Nile virus. È quello che ha riguardato un cinquantacinquenne di Pasiano, Comune dove a fine agosto era stato isolato un ceppo di zanzare positivo alla Febbre del Nilo. L’uomo, inizialmente ricoverato nel reparto di Neurologia del Santa Maria degli Angeli, è stato dimesso.